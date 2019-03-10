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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Свищев назвал успешным результатом бронзу российских керлингисток на Универсиаде

Россиянки на турнире в Красноярске в матче за третье место обыграли команду Великобритании
Керлингистки сборной России Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Керлингистки сборной России
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские керлингистки показали успешный результат на Универсиаде в Красноярске, неудача мужской команды будет разобрана по итогам сезона. Об этом ТАСС заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Российские керлингистки завоевали бронзу Универсиады, переиграв в матче за третье место команду Великобритании со счетом 12:5.

"Для нас третье место - почетное, - сказал Свищев. - Команда собралась только перед Универсиадой. Предварительный этап прошли легко, но неудача в матче со сборной Южной Кореи выбила нас из борьбы за медали. При этом южнокорейская команда поедет на взрослый чемпионат мира".

Мужская российская команда заняла девятое место на групповой стадии, одержав три победы в девяти матчах, и не смогла квалифицироваться в плей-офф.

"Мужская команда никак не может нас порадовать. Будем делать выводы в конце сезона", - отметил собеседник агентства.

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичЗимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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