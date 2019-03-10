Сейранов: сборная РФ по бенди вошла в историю, выиграв золото Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Победа на XXIX Всемирной зимней Универсиаде позволит мужской сборной России по хоккею с мячом войти в историю. Таким мнением с журналистами поделился глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

В воскресенье сборная России обыграла команду Швеции со счетом 6:1 и завоевала золотые медали Универсиады.

"Все логично, очень символично, что сотую медаль в копилку сборной на Универсиаде принес русский хоккей, наша игра на нашей земле, это приятно. У ребят это останется на всю жизнь в памяти и придаст им сил, эмоций и оптимизма для дальнейшей спортивной карьеры. Честно говоря, бенди может больше не появиться в ближайшее время в программе Универсиад, поэтому наша сборная вошла в историю. Дай бог, чтобы у них все сложилось в клубах и сборной", - заявил Сейранов.

Хоккей с мячом был впервые представлен на Универсиаде. "Сомнения в том, что через два года в Люцерне мы увидим бенди в программе Универсиады, есть, потому что это опционный вид, который вносится по предложению оргкомитета Игр. Для Швейцарии бенди не очень популярный вид, думаю, у них даже и площадок нет", - отметил Сейранов.

Всемирные студенческие игры в Красноярске завершатся 12 марта.