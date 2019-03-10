Российские саблистки стали вторыми в командном турнире на этапе КМ в Греции

ТАСС, 10 марта. Женская сборная России по фехтованию на саблях заняла второе место в командном турнире на этапе Кубка мира, который прошел в Афинах.

В финале Светлана Шевелева, София Позднякова, Софья Великая и Ольга Никитина уступили команде Франции со счетом 32:45. В матче за третье место сборная Италии оказалась сильнее команды США - 45:42.

В субботу Позднякова заняла первое место в индивидуальном зачете на этапе в Афинах, победив в финале представительницу Украины Ольгу Харлан со счетом 15:10.

В общем зачете Кубка мира по фехтованию на саблях лидирует сборная Франции, имея в активе 412 очков. Россиянки идут вторыми (344 очка), третью строчку занимают итальянки (292).

Этап Кубка мира по фехтованию в Афинах ежегодно проводится с 1993 года. Ранее женская сборная России побеждала в командных соревнованиях в 2017 году. Также в индивидуальном зачете на турнире побеждали россияне Станислав Поздняков (1999, 2002, 2003), Григорий Кириенко (1994) и Сергей Шариков (2002).