Саблистка Позднякова завоевала золото на этапе Кубка мира в Греции

Россиянки Софья Великая и Дина Галиакбарова выбыли на стадии 1/16 финала; Яна Обвинцева, Светлана Вертелецкая, Анна Башта и Светлана Шепелева - на стадии 1/64 финала; Ольга Никитина, Валерия Большакова, Евгения Подпаскова проиграли во втором раунде; Анастасия Баженова - в первом раунде.

В финале Позднякова победила представительницу Украины Ольгу Харлан со счетом 15:10. Бронзовыми призерами стали Ким Чжи Ён из Южной Кореи и венгерка Лиза Пустаи.

ТАСС, 9 марта. Российская саблистка София Позднякова заняла первое место на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел Афинах.

В общем зачете саблисток после шести этапов Кубка мира лидирует Великая, имея в активе 251 очко. Второе место занимает француженка Сесилия Бердер (183 очка), третьей идет венгерка Анна Мартон. Позднякова расположилась на четвертой строчке (146).

Позднякова является чемпионкой мира и Европы, также в ее активе серебряная медаль европейского первенства.

Этап Кубка мира по фехтованию в Афинах проводится с 1993 года. Рекорд по количеству побед на турнире принадлежит отцу Софии, Станиславу Позднякову, который трижды одерживал победы в 1999, 2002, 2003 годах, по одному разу побеждали Григорий Кириенко (1994) и Сергей Шариков (2002).