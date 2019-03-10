Скрынник: турнир по хоккею с мячом на Универсиаде прошел на высоком уровне

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Турнир по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске прошел на самом высоком уровне. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации бенди и президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

В воскресенье мужская сборная России стала победителем Универсиады, обыграв в финале шведов - 6:1. Женская российская команда в субботу уступила шведкам в финальном матче - 3:5.

"Это был прекрасный турнир, мы получили много положительных отзывов, - сказал Скрынник. - Были также и хорошие отзывы у тех, кто смотрел по телевизору. Нужно отметить, что турнир прошел на самом высоком уровне. Также необходимо поздравить мужскую сборную России с золотыми медалями, а женскую - с серебряными".

Хоккей с мячом был впервые представлен на Универсиадах. Игры в Красноярске завершатся 12 марта.