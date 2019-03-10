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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Хандаев: сборная РФ по бенди взяла золото Универсиады благодаря сплоченности коллектива

В финале россияне обыграли команду Швеции со счетом 6:1
Тренер студенческой сборной России по хоккею с мячом Ильяс Хандаев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тренер студенческой сборной России по хоккею с мячом Ильяс Хандаев
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею с мячом смогли сплотиться на протяжении всего турнира на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, что стало залогом победы в соревнованиях. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Ильяс Хандаев.

В воскресенье сборная России обыграла команду Швеции со счетом 6:1 и завоевала золотые медали Всемирных студенческих игр.

"Никого не хотелось бы выделять, потому что мы команда, мы изначально понимали, что победим на Универсиаде, если только станем командой. Перед турниром мы все познакомились в деревне Универсиады, день за днем я наблюдал, как игроки сплачиваются, что в итоге и дало результат. Сегодня на установке мы говорили о том, что единственный шанс сборной Швеции выиграть будет заключаться в том, что они смогут зацепиться за счет длинных передач, что и было видно на поле. Для нас это не стало сюрпризом, наши ребята очень надежно сыграли в обороне", - заявил Хандаев.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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