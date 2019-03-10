Чистяков: российские хоккеистки будут биться в финале Универсиады только за победу

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею осознает, что значит сражаться в финале Универсиады с командой Канады, и готова биться только за победу. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер сборной России Алексей Чистяков.

В воскресенье женская сборная России по хоккею разгромила команду США со счетом 10:0 и вышла в финал Универсиады в Красноярске. Соперником россиянок по финалу станет сборная Канады. Матч за первое место пройдет 11 марта, начало - 15:30 мск.

"Финал - это уже другой накал страстей, цена ошибки очень велика. Сборная Канады есть сборная Канады, в ней нет слабых игроков. Противостояние Россия - США идет издавна, так что биться будем только за победу, - сказал Чистяков. - Сильная черта наших соперниц - это сумасшедший настрой, все, кто присутствовал на первом матче с их участием, видел - они сражались с первой до последней минуты, в каком бы составе они ни были".

"Сборную США хотелось бы поблагодарить за сегодняшний матч, - продолжил Чистяков. - Возможно, в первой игре они недооценили нас как соперников, а вот сегодня боролись до финального свистка, несмотря на крупный итоговый счет. Наши девушки сегодня были на поле единой командой, они очень хотели победить".

Чистяков отметил, что тренерский штаб российской команды очень серьезно подошел к отбору в команду: "Мы постарались отобрать сильнейший состав, селекционную работу начали еще осенью - отслеживали кандидатов в чемпионате России, в Евротуре, и получилась неплохая команда. Для наших девчонок Универсиада - престижные соревнования, не всем игрокам удается такое в карьере".