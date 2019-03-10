Тренер сборной Швеции: Универсиада показала, что бенди заслужил место в программе ОИ

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Соревнования XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске показали, что хоккей с мячом заслужил место в программе зимних Олимпийских игр. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер мужской сборной Швеции по бенди Аллан Пьер Росс.

На соревнованиях в Красноярске хоккей с мячом был представлен впервые в истории Универсиад. Победителем женского турнира стала сборная Швеции, которая обыграла россиянок в финале со счетом 5:3. В мужском финале также встретились российские и шведские хоккеисты, победу одержали хозяева льда - 6:1.

"Мы играли с очень опытными и успешными командами. Для нас было огромным удовольствием, огромной честью играть на таком стадионе и с такой поддержкой зрителей. Это был чрезвычайно полезный опыт для наших ребят, думаю, мы показали всему миру, что бенди - это замечательная игра, которую пора включать в программу Олимпийских игр", - заявил Росс.

"Сегодня россияне были чуть лучше, чем мы. Мы старались выиграть за счет длинных передач, как можно дольше удерживая мяч на чужой половине поля, но, видимо, были недостаточно жесткими в атаке, мы должны были быть более быстрыми. На нас оказывалось большое давление, но я горжусь своими игроками, они молодцы, это наша лучшая игра. Если будем продолжать в том же духе, мы добьемся успеха", - поделился мнением тренер шведской команды.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.