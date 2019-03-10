Тренер Луни: американские хоккеистки сохранят восхитительные воспоминания о России

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Женская сборная США по хоккею, выступающая на Универсиаде в Красноярске, сохранит восхитительные воспоминания о России и ее болельщиках. Об этом журналистам рассказала главный тренер команды Шелли Рене Луни.

В воскресенье сборная США проиграла россиянкам в матче за выход в финал Универсиады - 0:10, в матче за третье место американки сыграют с командой Японии.

"Я в России впервые, как и большинство девочек, то, что мы увидели, это восхитительно. Признаюсь, где-то чуть больше месяца назад я увидела, какой мороз в Красноярске и подумала: "О, боже мой!" Но все оказалось хорошо - здесь очень красиво, погода чудесная, люди очень дружелюбные, каток просто потрясающий, атмосфера удивительная, это здорово, и мы ждем новой возможности сыграть на этой площадке", - рассказала тренер.

Луни сообщила, что женская сборная США была собрана на Универсиаду в последний момент: "Шанса попрактиковаться раньше у нас не было, и я горжусь, как мы сработали. То, с чего мы начали, и то, к чему пришли сейчас - это совершенно другая команда".

В матче за бронзу американки сыграют с командой Японии, которым уступили в стартовом матче со счетом 1:2. "Давайте не будем называть это реваншем, - сказала Луни. - Мы готовы к матчу. И каждый раз, когда наши спортсменки выходят на игру в свитере с надписью США, они осознают важность момента, ведь они гордятся своей страной".

Матч за третье место пройдет 11 марта (начало - 12:00 мск). В женском хоккейном турнире на Универсиаде принимали участие шесть сборных, по итогам кругового турнира четыре команды вышли в плей-офф.