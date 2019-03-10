Хохлов: футболисты "Динамо" в первом тайме матча со "Спартаком" играли не по плану

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" действовали не так, как планировали в первом тайме матча чемпионата России по футболу со "Спартаком". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов.

Встреча между "Динамо" и "Спартаком" прошла в воскресенье на "Арене-Химки" и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

"В первом тайме мы сыграли не так, как планировали, "Спартак" переиграл нас и создавал моменты. Во втором тайме действовали так, как договаривались до игры. Если бы с самого начала играли так, как во втором тайме, думаю, что результат был бы другим", - сказал Хохлов.

После перерыва полузащитник "Динамо" Мигел Кардозу заменил Федора Черных. "Кардозу прошел почти все сборы, выбыл только в конце из-за травмы и сейчас находится не в оптимальном состоянии. Ждем от него большего и рассчитываем на большее. То, что он сегодня показал - недостаточно", - отметил Хохлов.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка после 19 туров. В следующем матче бело-голубые 16 марта сыграют на выезде с "Оренбургом".