"Краснодар" и "Оренбург" закроют программу 19-го тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Двумя матчами в понедельник завершится 19-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболисты грозненского "Ахмата" примут екатеринбургский "Урал", а "Краснодар" дома встретится с "Оренбургом".
Встреча "Ахмата" и "Урала" пройдет на "Ахмат-Арене", вмещающей 30 тыс. зрителей. Матч начнется в 17:30 мск. Команды рассудит Павел Кукуян из Сочи. Помощниками арбитра будут Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар).
"Урал" в первом матче после зимнего перерыва 2 марта уступил дома со счетом 0:1 петербургскому "Зениту". 7 марта команда проводила матч в Кубке России, победив дома московский "Спартак", и по сумме двух матчей (2:1) вышла в полуфинал турнира. "Ахмат" вылетел из соревнования на стадии 1/8 финала, уступив тульскому Арсеналу", и имел больше времени на подготовку к предстоящему матчу. Для грозненцев первенство возобновилось также 2 марта - гостевым матчем с казанским "Рубином" (0:1).
В первом круге очная встреча клубов завершилась победой "Урала" (2:1). В прошлом сезоне екатеринбуржцы дома оказались сильнее (2:0), а матч в Грозном завершился безголевой ничьей. Всего команды пересекались в РПЛ пять раз, одержали по две победы и однажды не смогли выявить победителя.
После 18 туров "Ахмат" имеет в активе 23 очка и занимает девятую строчку российского первенства, "Урал" - 11-й и отстает от грозненцев на одно очко.
Грозненскому клубу в предстоящем матче в силу травм не смогут помочь защитник Вилькер Анхель и полузащитник Михаил Гащенков. У "Урала" будет отсутствовать полузащитник Роман Емельянов.
"Краснодар" попробует продолжить погоню за "Зенитом"
"Краснодар" примет "Оренбург" в заключительной игре 19-го тура. Встреча команд начнется в 19:30 мск на стадионе "Краснодар", рассчитанном на 35 тыс. человек. Команды рассудит московская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, которому будут помогать Антон Аверьянов и Валентин Мурашов. Матч должен был состояться 10 марта, но по просьбе краснодарского клуба был перенесен на воскресенье.
Оба клуба не имели полной недели на подготовку к матчу - "Краснодар" в четверг играл в гостях против испанской "Валенсии" (1:2) в рамках 1/8 финала Лиги Европы, 14 марта краснодарцам предстоит ответная встреча, а "Оренбург" в среду провел ответную игру с тульским "Арсеналом" в кубке страны (1:1), по сумме двух матчей сильнее оказался тульский клуб (5:3).
В первой встрече после зимней паузы "Оренбург" дома проиграл махачкалинскому "Анжи" (0:1), а "Краснодар" в гостях поделил очки с московским "Спартаком" (1:1). Матч первого круга завершился вничью (1:1). В прошлом сезоне "Краснодар" не смог победить оренбуржцев, сыграв дома 3:3 и уступив в гостях со счетом 0:1. Всего клубы сыграли между собой четыре официальных матча, одержав по одной победе и дважды сыграв в ничью.
"Краснодар" с 34 очками в активе расположился на втором месте турнирной таблицы и отстает от лидирующего в чемпионате "Зенита" на шесть очков, петербуржцы провели свой матч 19-го тура в воскресенье, в котором победили "Уфу" (2:1). После зимнего перерыва "Краснодар" провел пять официальных матчей, в которых не одержал ни одной победы. "Оренбург" в 17 проведенных играх набрал 22 очка и занимает 12-ю строчку РПЛ.
В составе оренбуржцев в предстоящем матче будет отсутствовать Михаил Сиваков, получивший в игре против "Анжи" красную карточку. По той же причине пропустит игру капитан "Краснодара" Александр Мартынович, заработавший удаление в матче со "Спартаком". Также под вопросом участие в матче голкипера краснодарцев Станислава Крицюка, который пропустил из-за мышечной травмы матч против "Валенсии", место в воротах тогда занял 19-летний воспитанник клуба Матвей Сафонов.