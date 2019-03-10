"Краснодар" и "Оренбург" закроют программу 19-го тура чемпионата России по футболу

Переезда не состоялось. "Спартак" в очередной раз победил "Динамо" в Химках

Встреча "Ахмата" и "Урала" пройдет на "Ахмат-Арене", вмещающей 30 тыс. зрителей. Матч начнется в 17:30 мск. Команды рассудит Павел Кукуян из Сочи. Помощниками арбитра будут Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар).

"Урал" в первом матче после зимнего перерыва 2 марта уступил дома со счетом 0:1 петербургскому "Зениту". 7 марта команда проводила матч в Кубке России, победив дома московский "Спартак", и по сумме двух матчей (2:1) вышла в полуфинал турнира. "Ахмат" вылетел из соревнования на стадии 1/8 финала, уступив тульскому Арсеналу", и имел больше времени на подготовку к предстоящему матчу. Для грозненцев первенство возобновилось также 2 марта - гостевым матчем с казанским "Рубином" (0:1).

В первом круге очная встреча клубов завершилась победой "Урала" (2:1). В прошлом сезоне екатеринбуржцы дома оказались сильнее (2:0), а матч в Грозном завершился безголевой ничьей. Всего команды пересекались в РПЛ пять раз, одержали по две победы и однажды не смогли выявить победителя.

После 18 туров "Ахмат" имеет в активе 23 очка и занимает девятую строчку российского первенства, "Урал" - 11-й и отстает от грозненцев на одно очко.

Грозненскому клубу в предстоящем матче в силу травм не смогут помочь защитник Вилькер Анхель и полузащитник Михаил Гащенков. У "Урала" будет отсутствовать полузащитник Роман Емельянов.

"Краснодар" попробует продолжить погоню за "Зенитом"

"Краснодар" примет "Оренбург" в заключительной игре 19-го тура. Встреча команд начнется в 19:30 мск на стадионе "Краснодар", рассчитанном на 35 тыс. человек. Команды рассудит московская бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным, которому будут помогать Антон Аверьянов и Валентин Мурашов. Матч должен был состояться 10 марта, но по просьбе краснодарского клуба был перенесен на воскресенье.