Пять комплектов медалей будет разыграно в девятый соревновательный день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Пять комплектов медалей будет разыграно в предпоследний, девятый соревновательный день XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Заключительные старты пройдут у лыжников, фристайлистов, горнолыжников, также станет известен победитель в женском хоккейном турнире.

Сборная России завоевала 100 медалей за два дня до завершения Универсиады в Красноярске

На трассе кластера "Радуга" состоится женский масс-старт классическим стилем на 15 км. Для полного триумфа российским лыжницам не хватает золота только в этой дисциплине, поэтому Яна Кирпиченко, Полина Некрасова, Екатерина Смирнова, Кристина Кускова и Диана Головань приложат все силы для победы. А Алиса Жамбалова выйдет на старт завоевать четвертое золото соревнований в Красноярске.

Последний комплект медалей в горнолыжном спорте будет разыгран в мужском слаломе. На трассу в фанпарке "Бобровый лог" выйдут сразу шестеро россиян - Никита Алехин, Семен Ефимов, Денис Воробьев, Алексей Овчинников, Глеб Мосесов и Антон Енджиевский. Конкуренция будет высока, поэтому российским горнолыжникам будет сложно.

Фристайлисты закроют программу соревнований ски-кроссом у мужчин и женщин. Борьбу за медали поведут несколько россиян, внимание нужно обратить на Игоря Омелина, Артема Костенко, Максима Вихрова, Анну Антонову и Клару Кашпарову. Эти спортсмены являются победителями и призерами прошлых Универсиад, а также международных юношеских соревнований.

Самым зрелищным соревнованием дня обещает стать финал женского хоккейного турнира, в котором болельщиков ожидает классическое противостояние сборных России и Канады. На турнире в Красноярске подопечные Алексея Чистякова выглядят непобедимыми - практически каждый матч российские хоккеистки заканчивают разгромом. Соперницы уже встречались на групповом этапе, тогда сильнее оказались хозяйки льда - 4:2. Сила состава и его сыгранность говорят о том, что именно сборная России будет фаворитом решающей игры.

Чуть ранее на льду "Кристалл-Арены" пройдет аналогичное противостояние, только в мужском хоккейном турнире. В отличие от женской команды, сборная Владислава Хромых шла к полуфиналу тернистым путем - серьезные проблемы россиянам создали словаки, американцы и чехи, плюс ко всему команда потеряла из-за травмы Егора Морозова. Но даже с учетом этих факторов россияне все равно выглядят предпочтительнее в данном противостоянии.