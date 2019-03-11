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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Четырехкратная чемпионка Универсиады Жамбалова заявила, что все медали дались ей тяжело

Россиянка победила в масс-старте, индивидуальной гонке, гонке преследования и в эстафете

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Российской лыжнице Алисе Жамбаловой не было скучно на XXIX Всемирной зимней Универсиаде, потому что медали ей дались тяжело, в отличие от норвежских спортсменов, которые доминируют в мировых лыжных гонках. Об этом Жамбалова заявила журналистам.

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На Всемирных студенческих играх в Красноярске Жамбалова стала четырехкратной чемпионкой. Она побеждала в масс-старте, индивидуальной гонке, гонке преследования и в эстафете.

Норвежские лыжники на прошедшем в австрийском Зефельде чемпионате мира с большим отрывом выиграли медальный зачет турнира, завоевав 13 из 22 золотых наград.

"Не скучно ли нам здесь побеждать? В мировых лыжных гонках на взрослом уровне все берут норвежцы, вот и спросите у них, интересно ли им так бегать. Мы пытаемся с ними бороться, пытаемся их догнать, а они уходят и все. Выиграть столько медалей очень приятно, очень круто, но дело в том, что норвежцы уходят сразу, а эти награды мне очень тяжело дались, поэтому мне точно не скучно", - сказала Жамбалова.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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