Драчев считает, что Россия сможет принять чемпионат мира по биатлону не раньше 2025 года

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 11 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия сможет принять чемпионат мира по биатлону не раньше 2025 года. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

СБР в декабре 2017 года из-за допингового скандала был частично лишен прав в Международном союзе биатлонистов (IBU), что не позволяет организации подавать заявки на проведение соревнований. Чемпионат мира 2021 года изначально должна была принять Тюмень, однако по причине все тех же допинговых разбирательств российская сторона отказалась от проведения турнира. Право на его проведение было передано словенской Поклюке. В 2022 году главным стартом биатлонистов будут Олимпийские игры в Пекине, в 2023 году чемпионат мира примет немецкий Оберхоф.

"Что касается соревнований, то до 2023 года места проведения чемпионатов мира уже распределены. В 2020 году будет распределяться только место проведения чемпионата мира-2024. Но провести его в 2024 году нам точно никто не даст. Если только в 2025-м году", - сказал Драчев.

Последний раз Россия принимала чемпионат мира по биатлону в 2011 году, тогда турнир прошел в Ханты-Мансийске.

Ближайшее рассмотрение статуса СБР состоится в сентябре на конгрессе IBU. Российская сторона должна выполнить ряд критериев для восстановления полноправного членства в международной организации.