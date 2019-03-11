Путин отметил высокое мастерство и сплоченность российских победителей Универсиады

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравления российским спортсменам, выигравшим золотые медали в пятницу и субботу на зимней Универсиаде в Красноярске. Телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

Поздравления от главы государства получили лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина, завоевавшие золото в смешанном командном спринте классическим стилем, а также биатлонисты Александр Дедюхин и Валерия Васнецова, ставшие победителями в одиночной смешанной эстафете.

Президент отметил выступление фигуристов Бетины Поповой и Сергея Мозгова, завоевавших первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов. "Вы покорили зрителей и судей талантом, мастерством, красотой исполнения и артистизмом, подтвердили, что российская школа фигурного катания по праву считается одной из сильнейших в мире", - заметил глава государства.

Победу сноубордиста Никиты Автанеева в хафпайпе Путин назвал "долгожданным подарком" для всех, кто поддерживает спортсмена и болеет за успех российской сборной.

Также глава государства поздравил женскую команду по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой с победой в эстафете 3х5 км. "Вы показали высокое мастерство, настрой на победу, силу воли и характера. Но главное - вы выступили единой сплоченной командой", - отметил президент. В то же время победу мужской сборной в составе Ивана Кириллова, Антона Тимашова, Кирилла Киливнюка и Ивана Якимушкина в лыжной эстафете 4х7,5 км Путин назвал "хорошим стимулом к новым достижениям".

Всемирная студенческая Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта. По состоянию на 11 марта в медальном зачете российской сборной 108 медалей - 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовая.