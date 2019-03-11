Колобков высоко оценил организацию соревнований на Универсиаде в Красноярске

Универсиада проходит в Красноярске 2-12 марта. В соревнованиях принимают участие более 3000 спортсменов из 59 стран мира.

"С точки зрения организации все в порядке, все проходит очень хорошо, - заявил Колобков. - Универсиада проходит на очень высоком уровне, сегодня состоялась встреча с руководителями глав делегаций, все оценивают высоко организацию Универсиады, проведение соревнований, судейство. Нам действительно удалось сделать праздник, очень приятно, что соревнования вызвали интерес у зрителей. По количеству проданных билетов мы поставили рекорд, трибуны на всех соревнованиях полностью заполнены".

"С точки зрения спортивного результата хочу отметить, что у нас большая делегация, много молодых спортсменов, есть несколько общепризнанных мировых лидеров. Конкуренция очень хорошая во многих видах спорта, мы пока довольны результатами соревнований и уровнем их проведения", - добавил он.

Хоккей с мячом и лыжное ориентирование были впервые включены в программу Универсиады. "Этот эксперимент, считаю, удался. Универсиада - это праздник, и включение двух видов спорта, которые не были раньше в программе Игр, является важным шагом в развитии этих видов. Дай бог, чтобы включение в Универсиаду было ступенькой для продвижения в олимпийскую программу, хотя это непросто", - заключил министр спорта РФ.

В медальном зачете Универсиады сборная России лидирует, завоевав 108 медалей - 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовую. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3).