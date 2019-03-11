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Черевченко считает, что Беляев может закрепиться в основе сборной России по футболу

Игрок последний раз вызывался в сборную России в феврале 2014 года, на его счету нет матчей за национальную команду

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев способен стать игроком основного состава сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко.

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В понедельник тренерский штаб объявил состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Казахстана. В список вызванных футболистов вошел защитник "Арсенала" Беляев. Футболист последний раз вызывался в сборную России в феврале 2014 года, на его счету нет матчей за национальную команду.

"Конечно, я рад вызову Беляева, и я знал, что Максим всегда стремился в сборную, - сказал Черевченко. - Я его знал еще по детской школе "Локомотива" - он достоин быть в сборной. По моему мнению, он способен закрепиться в основном составе, я думаю, он должен это сделать, но все решать тренеру. А так, все у Максима есть для этого".

"Соперники у сборной России сложные - первая игра с Бельгией, а все знают силу этой сборной. Это молодая команда, которая показала свою силу на чемпионате мира. На вторую игру с Казахстаном может негативно повлиять перелет, плюс искусственное поле. Но, я думаю, все будет нормально, надеюсь на это", - заключил Черевченко.

Сборная России сыграет против бельгийцев в Брюсселе 21 марта, против команды Казахстана - в Астане 24 марта.

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