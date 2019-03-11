Черчесов: определение состава сборной России по футболу зависит от конкретного соперника

В понедельник тренерский штаб объявил состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

"Мы никогда не делали ничего искусственного. Мы внимательно смотрим, кто и как себя проявляет. В отличие от чемпионата мира, у нас совершенно другая ситуация, и мы вызываем лучших на сегодняшний день. Быть хорошим и готовым - это разные вещи", - сказал Черчесов.

"Тренерский штаб сборной смотрит тот же чемпионат, что и журналисты, болельщики, и если мы вызываем того или иного футболиста, то он сильнейший. Мы стараемся быть максимально объективными и отталкиваемся от соперника, с которым предстоит играть. Другое дело, что на международном уровне предъявляются другие требования", - добавил Черчесов.