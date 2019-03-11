Бобков, Баранцев и Хартикайнен признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ

Бобков помог "Авангарду" одержать четыре победы в серии над действующим обладателем Кубка Гагарина казанским "Ак Барсом" (счет в серии 4-0), проведя один матч без пропущенных шайб.

ТАСС, 11 марта. Голкипер омского "Авангарда" Игорь Бобков, защитник нижегородского "Торпедо" Денис Баранцев и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнен признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Баранцев в семи матчах в серии против астанинского "Барыса" набрал 4 очка (2 шайбы + 2 голевые передачи). Защитник провел все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе "+5", а в третьем матче противостояния первого раунда (3:1) оформил дубль.

Хартикайнен в шести матчах серии против магнитогорского "Металлурга" (счет в серии 4-2) набрал 10 (5+5) очков. Хартикайнен также провел все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе "+7". На данный момент нападающий "Салавата Юлаева" является лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ сезона-2018/19.

Также КХЛ признала лучшим новичком первого раунда плей-офф нападающего хоккейного клуба "Сочи" Андрея Алтыбармакяна, набравшего в пяти матчах серии с ярославским "Локомотивом" 3 (2+1) очка (счет в серии 4-2). В третьей встрече против ярославского клуба форвард оформил дубль, став автором победной шайбы.

Первые матчи второго раунда плей-офф КХЛ пройдут 13 марта.