Мещеряков: игра с "Анжи" показала правильность включения Смолова в состав сборной России

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч против махачкалинского "Анжи" показал правильность включения нападающего "Локомотива" Федора Смолова в состав сборной России на предстоящие матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года по футболу. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков.

Сборная России сыграет против бельгийцев в Брюсселе 21 марта, против команды Казахстана - в Астане 24 марта.

"Хочу пожелать игрокам хорошо подготовиться к предстоящим матчам и показать достойный результат, - сказал Мещеряков. - Не хочу делать акцент на футболистах "Локомотива", потому что в сборной нет клубных пристрастий - все одна команда с одной целью".

"Но что касается вызова Смолова, то если у кого-то есть вопросы - можно посмотреть на вчерашний матч и то, как он в нем играл. Но, опять же, выбор состава - дело исключительно главного тренера сборной", - добавил Мещеряков.

В воскресенье "Локомотив" в гостях обыграл "Анжи" в матче Российской футбольной премьер-лиги со счетом 2:0. Смолов забил гол и сделал результативную передачу.