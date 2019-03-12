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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российский лыжник Порошкин доволен гонкой на 30 км на Универсиаде в Красноярке

Россиянин завоевал бронзу в масс-старте
Илья Порошкин Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Илья Порошкин
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Лыжник Илья Порошкин доволен результатом гонки на 30 км на Универсиаде в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал во вторник журналистам после гонки.

Порошкин завоевал бронзовую медаль, еще один россиянин Кирилл Киливнюк занял второе место в масс-старте на 30 км на Универсиаде в Красноярске. Победу одержал японец Наото Баба.

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"Гонка сложилась для меня хорошо, я рад результату, трассой доволен. У меня были сильные соперники, которые достойно завоевали медали сегодня. Это нормальная дистанция, не 50 километров и не 70, многие спортсмены не рассчитали своих сил, побежали очень быстро уже со старта и отстали уже после первых десяти километров", - сказал Порошкин.

"Сейчас думаю, участвовать ли в этапе Кубка мира в Фалуне, но если ехать туда, то нужно попасть хотя бы в десятку лучших. Также планирую поехать в Сыктывкар, там буду готовиться к чемпионату России. На российском первенстве хочется завоевать медаль, достойно пробежать дистанцию на 50 километров", - добавил спортсмен.

Этап Кубка мира в шведском Фалуне пройдет с 16 по 17 марта. Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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