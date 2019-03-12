Медведев поздравил сборную России с блестящей победой на Универсиаде

Медведев признался, что у него нет одного любимого спортсмена

"Я хочу вас всех поздравить, поздравить всю нашу сборную с блестящей победой на Универсиаде. Мы, действительно, болели за вас, результаты, действительно, очень хорошие, потому что мы собрали все возможные награды, медали практически по всем дисциплинами", - сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами - членами российской сборной команды на Универсиаде.

По словам главы правительства, "это подтверждает статус нашей страны как спортивной державы".

Медведев, осмотревший перед встречей инфраструктуру, построенную к Универсиаде, отметил, что построенные мощности соответствуют мировому уровню.

"А по некоторым дисциплинам ничего подобного даже, наверное, в мире нет. И это здорово не потому, что мы такие крутые и смогли это сделать, а потому, что здесь вы выступали и будет готовиться большое количество наших новых спортсменов, и вы сами будете заниматься, тренироваться, участвовать в соревнованиях", - сказал он.

Вспоминая соревнования, которые прошли в России в этом и прошлом году, премьер сказал: "Конечно, больше всего мне в 2019 году запомнилась Универсиада. Год только начинается, и это для нас ключевое событие. А в 2018 году - чемпионат мира по футболу".