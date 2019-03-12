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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Медведев признался, что у него нет одного любимого спортсмена

Премьер-министр во вторник посетил деревню Универсиады в Красноярске и встретился со спортсменами
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что у него нет какого-то одного любимого спортсмена - достойных примеров для подражания много.

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"Знаете, у меня нет одного любимого спортсмена, на которого я молюсь как на икону. Людям моего поколения, конечно, близки имена, которые были звездными в тот период, когда мы росли, взрослели, в университете или школе учились", - сказал он на встрече с тренерами и студентами - членами сборной России на Универсиаде в Красноярске.

"Мы о хоккее говорили, не могу не вспомнить наших блестящих хоккеистов того времени - (Валерия) Харламова того же. Это человек, который является одним из самых уважаемых спортсменов. Но вообще хороших спортсменов у нас очень много", - добавил премьер и обратил внимание на министра спорта Павла Колобкова. "Павел Анатольевич - хороший спортсмен. Между прочим, чемпион олимпийский. Достойных примеров для подражания у нас хватает", - сказал Медведев.

Глава Минспорта Павел Колобков - олимпийский чемпион в фехтовании на шпагах, шестикратный чемпион мира.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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