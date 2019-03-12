Медведев подчеркнул важность господдержки детского и юношеского спорта

"Мы действительно сейчас сконцентрировались на поддержке детско-юношеского спорта, собственно Универсиада - это и есть продолжение, развитие детско-юношеского спорта, потому что без этой составляющей вообще никакого спорта быть не может", - сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами - членами спортивной сборной команды РФ.

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что государство будет инвестировать в развитие детского и юношеского спорта, без которого невозможен спорт высоких достижений.

Он подчеркнул, что потеря этой составляющей в определенный период сказалась на результатах РФ в большом спорте. "У нас действительно в рамках программы "Спорт - норма жизни" предусмотрено строительство большого количества мощностей и по зимним, и по летним видам спорта", - сказал Медведев, заметив, что в рамках этой программы предусмотрено строительство порядка 50 крытых ледовых комплексов.

По словам премьера, максимальное количество средств будет сконцентрировано в рамках этого федерального проекта. "Эта составляющая (детско-юношеский спорт - прим. ТАСС) является ключевой. Нет этой составляющей - значит спорта высоких достижений просто не существует. Так что не сомневайтесь: инвестиции будут нормальные", - сказал Медведев.

Премьер пообещал расширить практику трансляций спортивных мероприятий в различных форматах.

"Продолжится и, более того, эта практика будет расширяться в различных форматах", - сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами - членами сборной РФ на Универсиаде в Красноярске, отвечая на вопрос о спортивных трансляциях. Медведев напомнил, что спортивные соревнования сейчас транслируются на канале "Матч ТВ", а также новом канале "Матч! Страна".

"Он вещает с высоким разрешением - компьютерная версия, телевизионная версия. Все это обязательно продолжим, не сомневайтесь. Вас по телевизору покажут", - добавил он.

Премьер оценил многофункциональный спортивный комплекс "Сопка", на котором проходили соревнования в рамках завершающейся во вторник XXIX Всемирной зимней Универсиады. Во время осмотра глава правительства назвал главным преимуществом компактность расположения объектов для разных дисциплин, а также выразил уверенность, что эти привлечет больше желающих к занятиям спортом.

"Сопка" - это центр для занятий фристайлом и сноубордом с уникальным комплексом трасс для всех дисциплин этих видов спорта. Здесь расположены спортивно-тренировочный блок и три комплекса трасс: хаф-пайп, горнолыжные трассы и комплекс трасс для фристайла. В центре есть акробатический и игровой залы, зал для настольного тенниса, кафе, медпункт, а также медико-восстановительный центр ФМБА РФ с помещениями допинг-контроля и мультидисциплинарной лабораторией для спортсменов.

"В мире нигде такого нет, чтобы в одном месте было столько трасс для различных направлений спорта", - сказал премьер. По его словам, даже в Сочи, где есть горнолыжные трассы, они не так компактно размещены и находятся на некотором отдалении друг от друга.

Операционный директор комплекса Александр Марченко рассказал о хорошей заполняемости трибун во время проведения соревнований, добавив, что наличие такого комплекса стимулирует интерес молодежи к этим зимним видам спорта. "Когда есть такой комплекс, есть и стимул заниматься этим, записываться в секции", - согласился Медведев.

Премьеру также рассказали о высокой популярности керлинга, отмеченной в ходе Универсиады. Губернатор края Александр Усс рассказал, что этим видом спорта заинтересовалась не только молодежь, но и люди старшего возраста.