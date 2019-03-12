{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Обновлено 

Медведев подчеркнул важность господдержки детского и юношеского спорта

Премьер посетил многофункциональный спортивный комплекс "Сопка" в Красноярске, а также деревню Универсиады-2019
Описание
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что государство будет инвестировать в развитие детского и юношеского спорта, без которого невозможен спорт высоких достижений. 

"Мы действительно сейчас сконцентрировались на поддержке детско-юношеского спорта, собственно Универсиада - это и есть продолжение, развитие детско-юношеского спорта, потому что без этой составляющей вообще никакого спорта быть не может", - сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами - членами спортивной сборной команды РФ.

На эту тему
Лыжник Киливнюк завоевал серебро Универсиады в масс-старте

Он подчеркнул, что потеря этой составляющей в определенный период сказалась на результатах РФ в большом спорте. "У нас действительно в рамках программы "Спорт - норма жизни" предусмотрено строительство большого количества мощностей и по зимним, и по летним видам спорта", - сказал Медведев, заметив, что в рамках этой программы предусмотрено строительство порядка 50 крытых ледовых комплексов.

По словам премьера, максимальное количество средств будет сконцентрировано в рамках этого федерального проекта. "Эта составляющая (детско-юношеский спорт - прим. ТАСС) является ключевой. Нет этой составляющей - значит спорта высоких достижений просто не существует. Так что не сомневайтесь: инвестиции будут нормальные", - сказал Медведев.

Премьер пообещал расширить практику трансляций спортивных мероприятий в различных форматах.

"Продолжится и, более того, эта практика будет расширяться в различных форматах", - сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами - членами сборной РФ на Универсиаде в Красноярске, отвечая на вопрос о спортивных трансляциях. Медведев напомнил, что спортивные соревнования сейчас транслируются на канале "Матч ТВ", а также новом канале "Матч! Страна".

"Он вещает с высоким разрешением - компьютерная версия, телевизионная версия. Все это обязательно продолжим, не сомневайтесь. Вас по телевизору покажут", - добавил он.

Премьер оценил  многофункциональный спортивный комплекс "Сопка", на котором проходили соревнования в рамках завершающейся во вторник XXIX Всемирной зимней Универсиады. Во время осмотра глава правительства назвал главным преимуществом компактность расположения объектов для разных дисциплин, а также выразил уверенность, что эти привлечет больше желающих к занятиям спортом.

"Сопка" - это центр для занятий фристайлом и сноубордом с уникальным комплексом трасс для всех дисциплин этих видов спорта. Здесь расположены спортивно-тренировочный блок и три комплекса трасс: хаф-пайп, горнолыжные трассы и комплекс трасс для фристайла. В центре есть акробатический и игровой залы, зал для настольного тенниса, кафе, медпункт, а также медико-восстановительный центр ФМБА РФ с помещениями допинг-контроля и мультидисциплинарной лабораторией для спортсменов.

"В мире нигде такого нет, чтобы в одном месте было столько трасс для различных направлений спорта", - сказал премьер. По его словам, даже в Сочи, где есть горнолыжные трассы, они не так компактно размещены и находятся на некотором отдалении друг от друга.

Операционный директор комплекса Александр Марченко рассказал о хорошей заполняемости трибун во время проведения соревнований, добавив, что наличие такого комплекса стимулирует интерес молодежи к этим зимним видам спорта. "Когда есть такой комплекс, есть и стимул заниматься этим, записываться в секции", - согласился Медведев.

Премьеру также рассказали о высокой популярности керлинга, отмеченной в ходе Универсиады. Губернатор края Александр Усс рассказал, что этим видом спорта заинтересовалась не только молодежь, но и люди старшего возраста.

На эту тему
Хоккеистки снова первые. Россияне завоевали 40 золотых наград за день до конца Универсиады

Медведев также осмотрел центр восстановительной медицины. Глава ФМБА Владимир Уйба рассказал премьеру, что для каждого спортсмена здесь разрабатывается своя личная программа, а оборудование позволяет работать со спортсменами всех видов спорта. Премьер отметил, что в комплексе"Сопка" созданы все условия не только для тренировок, но и для восстановления спортсменов.

После Универсиады на базе объектов планируется создать федеральный тренировочный центр по зимним видам спорта с сохранением возможности организации тренировок спортивных школ Красноярского края, а также занятий физической культурой и спортом для жителей краевого центра и региона.
Медведев высказал идею сделать пешеходный маршрут по территории комплекса "Сопка".

Премьер призвал продолжать использовать нон-стоп инфраструктуру Универсиады.

"Что касается использования наследия, здесь все просто - нужно чтобы все, что мы здесь сделали, использовать нон-стоп. Это очень хорошие спортивные инвестиции, блестящие спортивные возможности. Грех этим не пользоваться. Наша задача - загрузить это, - сказал Медведев. - Надеюсь, что Министерство спорта вместе с коллегами всем этим займутся".

Председатель правительства также посетил деревню Универсиады, встретился с ее призерами и победителями. Поздравляя спортсменов, глава кабинета министров заметил, что их успешное выступление в Красноярске - "залог будущих побед" российского спорта.

Премьер-министр признался, что впервые посещает территорию Сибирского федерального университета, где расположилась деревня Универсиады. "Это мирового уровня соревнования и объекты мирового уровня", - оценил он. По мнению Медведева, "самое главное, что это останется на будущее". Он надеется, что объекты Универсиады будут активно использоваться как для тренировок профессиональных спортсменов, так и студентами и жителями Красноярского края.

Председатель правительства приехал в деревню Универсиады за рулем автомобиля "Мерседес". Глава кабинета министров заглянул в тренажерные залы, комнаты отдыха спортсменов, а в отделении "Почты России" купил юбилейную монету и открытку, выпущенные к Универсиаде. Побывал Медведев и в столовой для спортсменов, где ежедневно готовится 24 тыс. блюд. Премьер поинтересовался, что из меню пользуется повышенным спросом. Повара рассказали, что "фавориты" - это сибирская рыба и блины, которых ежедневно пекут не менее семи тысяч штук. Председатель правительства тоже попробовал местные блины, похвалив их вкус.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Евро-2020
Беглов уверен, что Санкт-Петербург сможет принять ЧЕ-2020 по футболу на высоком уровне
Врио главы города отметил, что, в отличие от подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, в Петербурге не потребуется создания больших инфраструктурных объектов
Читать полностью