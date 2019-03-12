Болельщику "Динамо" на год запретили посещать футбольные матчи за попытку выбежать на поле

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Болельщик московского футбольного клуба "Динамо", попытавшийся выбежать на поле во встрече со столичным "Спартаком" (0:1), на год лишен права посещать футбольные матчи. Об этом журналистам на пресс-конференции во вторник сообщил директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр Мейтин.

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Матч между "Динамо" и "Спартаком" прошел 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Во время матча произошло несколько локальных драк между фанатами, также один из болельщиков "Динамо" попытался прорваться на поле через ограждения.

"По результатам матча было задержано 12 человек. Была попытка выбежать на поле, но ее пресекли стюарды. Человек был задержан, материал был направлен в суд. По решению суда болельщик на год был лишен права посещать футбольные матчи и приговорен к 24 суткам общественных работ", - сказал Мейтин.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 19 матчей. "Динамо" идет десятым, набрав 23 очка. В следующем матче 17 марта "Спартак" на домашнем поле встретится с санкт-петербургским "Зенитом", а "Динамо" днем ранее на выезде сыграет с "Оренбургом".