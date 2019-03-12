Мейтин: для введения Fan ID в чемпионате России необходимо заинтересовать болельщиков

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Прежде чем вводить систему идентификации и доступа зрителей (Fan ID) в чемпионате России по футболу, болельщиков необходимо заинтересовать и предложить им определенные условия. Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.

Ранее сообщалось, что Министерством спорта РФ был разработан проект концепции применения Fan ID на матчах чемпионата России по футболу и Олимп - Кубка России, которую планируется внедрить с 1 июля.

"Это очень тонкий и сложный вопрос. Fan ID имеет место быть как самоидентификация, но вы должны предложить болельщику взамен продукт, чтобы ему было интересно получать Fan ID. Мы сейчас работаем над этим", - сказал Мейтин.

Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.