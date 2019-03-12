Хромых: российские хоккеисты опасались игры в меньшинстве в финале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Российские хоккеисты играли предельно дисциплинированно в финале XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске, так как опасались большинства команды Словакии. Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Владислав Хромых.

"Очень понравились словаки, духовитая с характером команда, здорово играет в обороне, вратарь здорово провел турнир, у них есть чему поучиться. У нас была установка не удаляться, играть аккуратнее, потому что мы опасались большинства соперника, мы видели, как они играют в неравных составах. Были моменты с явными нарушениями, но арбитры почему-то решали, что игру можно продолжать", - заявил Хромых.

"Всем спасибо за организацию, все было здорово, деревня, дворец, питание - все отлично. Очень доволен, что получилось победить на домашней Универсиаде, но тут не только моя заслуга, весь тренерский штаб проделал большую работу. Хочу поблагодарить своих ребят, они выкладывались в каждой игре, играли каждый матч на победу. Приятно побеждать, спасибо Федерации хоккея России, что дали собрать команду второй раз (Хромых возглавлял сборную на победной Универсиаде - 2017 в Алма-Ате - прим. ТАСС)", - добавил тренер.

"У нас была новая команда, не было ни одного игрока с прошлой Универсиады. Честь и хвала ребятам, они ложились под шайбу, каждый матч кого-то зашивали", - заключил Хромых.

Сборная России восемь раз выигрывала мужской хоккейный турнир на Универсиадах. Финал мужского турнира стал последним медальным соревнованием на Универсиаде в Красноярске. Церемония закрытия соревнований состоится позднее во вторник.