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Жамнов не будет совмещать должности гендиректора и главного тренера ХК "Спартак"

В данный момент клуб находится в поиске нового главного тренера
Генеральный директор ХК "Спартак" Алексей Жамнов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Генеральный директор ХК "Спартак" Алексей Жамнов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Генеральный директор и первый вице-президент хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов не будет совмещать в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должности генерального менеджера и главного тренера команды. Об этом сам Жамнов заявил ТАСС.

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"Я не собираюсь в следующем сезоне совмещать посты генерального директора и главного тренера команды. В данный момент клуб находится в поиске нового главного тренера", - заявил Жамнов.

"Спартак" закончил выступление в плей-офф КХЛ сезона-2018/19 на стадии первого раунда, уступив в серии со счетом 2-4 петербургскому СКА. Жамнов был временно исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" с октября 2018 года после отставки Вадима Епанчинцева.

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