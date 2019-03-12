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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сборная России завершила марш спортсменов на церемонии закрытия Универсиады

Делегация российской команды была самой многочисленной на Универсиаде - 490 человек
Спортсмены сборной России Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Спортсмены сборной России
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Атлеты команды России завершили марш спортсменов на церемонии закрытия Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Церемония проходит на "Платинум-Арене".

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Делегация сборной России была самой многочисленной на Универсиаде - 490 человек, из которых 295 - спортсмены. Второй по представительству была команда Швейцарии - 100 атлетов.

На Универсиаде было разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Победу в медальном зачете одержала сборная России, которая завоевала 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

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