Авербух: режиссура церемоний открытия и закрытия Универсиады в Красноярске стала вызовом

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух назвал вызовом работу над постановкой церемоний открытия и закрытия Универсиады-2019. Об этом Авербух рассказал журналистам.

Во вторник в Красноярске завершилась Универсиада. Сборная России уверенно выиграла медальный зачет игр, завоевав 112 наград.

"Эмоции сейчас переполняют - это далеко не рядовое событие в моей жизни, наверное, даже из основополагающих, еще полтора года назад начинались первые наши совещания, была собрана рабочая группа. Швейцарская делегация уезжает под впечатлением от объемов того, что мы делали. Они сказали, что даже не представляли как это значимо, - сказал Авербух. - Для меня это было определенным вызовом, особенно церемония открытия Игр, там в последний момент появился мой любимый лед, вышел Леша Ягудин".

"Мне было важно показать режиссерские решения, рассказать о том, о чем мы все говорили не раз, чтобы это было со своим лицом, чтобы это было принято сибиряками. Церемонии были очень технологичными, в каждом блоке было задействовано много современных технологий, парящие животные, кинетическая люстра, мосты, все это должно было работать как часы, и это на глазах президента страны, премьер-министра, - добавил Авербух. - В церемонии открытия участвовали около 980 актеров, реквизит - порядка 80 фур из Москвы, включая декорации и технологии, что касается актеров, то 90 процентов - актеры из Красноярского края".

Авербух пояснил, почему огонь Всемирных студенческих игр зажигал многократный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов-младший. "Мне очень обидно, что хоккей с мячом не является олимпийским видом. Олимпиаде очень не хватает игровых видов спорта, я дружу с хоккеем, хотелось добавить им хотя бы капельку такой популярности. Символизм в том, что это династии, что хоккей с мячом включен в программу Универсиады", - рассказал режиссер.

Следующая зимняя Универсиада пройдет в Люцерне (Швейцария) с 21 по 31 января 2021 года.