Уразов: Универсиада станет началом новой спортивной истории Красноярска

Универсиада в Красноярске завершилась во вторник. За 11 соревновательных дней было разыграно 76 комплектов медалей, участие в соревнованиях приняли около трех тысяч спортсменов из 58 стран мира.

"Здорово, что в Красноярске появились новая инфраструктура, Красноярск теперь по-другому выглядит на спортивной карте не только России, но и всего мира. Универсиада положит начало проведению здесь множества спортивных мероприятий, это начало новой спортивной истории города. Очень важно, что большую часть работы выполняли сами красноярцы, этот опыт останется в городе и станет нематериальным наследием. Много помогали эксперты, вместе с которыми мы создали систему управления Играми, главный центр для оперативного реагирования на все ситуации", - заявил Уразов.

"Конечно, были организационные вопросы, по которым появлялись новые вводные, я благодарен всем, кто оперативно реагировал на это. Такой крупный проект можно сделать только тогда, когда команда подчинена одной цели и умеет быстро и качественно реагировать на новые вводные, новые проблемы, новые вопросы. Событий случилось очень много, сейчас нужно все переосмыслить. В нашем городе прошло такое крупное событие, Красноярск благодаря Универсиаде получает новое звучание, получил понимание, что мы много чего можем", - добавил он.

"Нам удалось сделать отличную спортивную программу, спортсмены из других стран признавались, что не ожидали увидеть в Красноярске такие объекты. Мне очень понравилось все, что связано с фристайлом и сноубордом, эти виды оставили у меня особые впечатления. Шорт-трек стал открытием для красноярских болельщиков, они там получили дичайшую энергетику, все было очень эмоционально. Игры венчал хоккейный финал, люди не уходили с трибун до последнего, они получили кучу эмоций", - подчеркнул собеседник агентства.