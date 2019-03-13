Нестеров: счет матча плей-офф КХЛ между ЦСКА и "Динамо" не отражает происходившее на льду

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Результат первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Динамо" и ЦСКА не отражает содержание игры. Такое мнение журналистам высказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.

В среду ЦСКА дома одержал победу над "Динамо" со счетом 4:1. Нестеров стал автором четвертой заброшенной шайбы.

"Думаю, все самое интересное еще впереди, в плей-офф все команды хорошие. Тяжелая игра была, счет не отражает того, что происходило. "Динамо" - хороший соперник, а мы забросили свои шайбы и идем дальше", - отметил Нестеров.

ЦСКА открыл счет на четвертой минуте встречи, шайбу забросил Кирилл Капризов. "Когда забиваешь сразу, это придает уверенности", - сказал Капризов.

Второй матч серии до четырех побед между ЦСКА и "Динамо" пройдет 15 марта на "ЦСКА-Арене".