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Чайковски: хоккеистам "Динамо" в серии плей-офф с ЦСКА следует играть быстрее

В среду "Динамо" на "ЦСКА-Арене" проиграло армейцам со счетом 1:4

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" должны действовать быстрее в матчах полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал защитник бело-голубых Михал Чайковски.

В среду "Динамо" на "ЦСКА-Арене" уступило армейцам со счетом 1:4. Чайковски стал автором заброшенной шайбы.

"Сегодня был очень тяжелый матч, соперник играл очень хорошо и быстро. Завтра на тренировке будем говорить о том, что надо изменить, надо готовиться ко второй игре и выигрывать. Нам следует действовать быстрее и коллективно", - отметил Чайковски.

Второй матч серии до четырех побед между ЦСКА и "Динамо" пройдет 15 марта на "ЦСКА-Арене".

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