Гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг умер в возрасте 66 лет

ТАСС, 14 марта. Гоночный директор автогонок "Формула-1" Чарли Уайтинг умер на 67-м году жизни в Мельбурне. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Причиной его смерти стала легочная эмболия.

"Я с огромной грустью узнал о внезапной смерти Чарли, - заявил президент FIA Жан Тодт. - Я знал Чарли Уайтинга много лет, он был великолепным гоночным директором, центральной и неподражаемой фигурой в "Формуле-1", которая воплощала этику и дух этого фантастического вида спорта. "Формула-1" потеряла верного друга и харизматичного посла автогонок. Все мои мысли, мысли FIA и всего автоспортивного сообщества сейчас находятся с его семьей, друзьями и всеми любителями "Формулы-1".

Уайтинг начал свою работу в "Формуле-1" в 1977 году в команде "Хескет". В FIA британец перешел 1988 году, а должность гоночного директора он занимал с 1997 года.

В пятницу в Мельбурне стартует очередной, 70-й по счету сезон "Формулы-1".