Всемирная боксерская организация назначила поединок между Ковалевым и британцем Ярдом

ТАСС, 14 марта. Всемирная боксерская организация (WBO) назначила поединок между чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и обязательным претендентом на титул британцем Энтони Ярдом. Об этом сообщает пресс-служба WBO.

Теперь у представителей боксеров есть 30 дней, чтобы договориться о предстоящем бое. Каждая из сторон может в любой момент попросить WBO назначить открытые торги на право организации этого поединка. Если стороны не придут к соглашению в назначенное время, то WBO сама назначит торги, минимальная заявка на которых составит $300 тыс.

На счету 35-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), 3 поражения и одна ничья. В своем последнем бою в начале февраля он победил по очкам колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона WBO. У 27-летнего Ярда 18 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения.