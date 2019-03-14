Российские шахматистки завоевали серебро на командном чемпионате мира

ТАСС, 14 марта. Женская сборная России по шахматам заняла второе место на командном чемпионате мира, который завершился в Астане. Российскую команду на турнире представляли Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря.

Мужская сборная России по шахматам спустя шесть лет вернула титул чемпиона мира

В заключительном туре россиянки сыграли вничью с командой Грузии (2:2). Все партии завершились ничейными результатами.

Сборная России заняла второе место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Первыми стали китаянки (18), обеспечившие себе победу в среду, третье место заняли грузинки (12).

Чемпионаты мира среди женских команд проводятся с 2007 года. Женская сборная России завоевала серебро в пятый раз (2007-2011, 2015, 2019), российские шахматистки побеждали на турнире один раз, когда в 2017 году в Ханты-Мансийске россиянки оказались выше команды Китая. Китаянки одержали четвертую победу.

В соревнованиях мужчин сборная России обыграла команду Индии (2,5:1,5) в заключительном туре. Победу в своей партии одержал Александр Грищук, остальные встречи завершились вничью. Россияне досрочно стали чемпионами мира в среду, в итоговой таблице у российских шахматистов 16 очков. Второе место заняли англичане (13), третьими стали китайцы (12).