Легкоатлеты Конева и Иванюк вошли в предварительный состав сборной РФ на Европейские игры

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. В предварительный состав сборной России для участия в Европейских играх вошли 30 легкоатлетов, среди которых чемпионка мира - 2014 в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева и бронзовый призер летнего чемпионата Европы - 2018 в прыжках в высоту Илья Иванюк. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В предварительный состав также вошли Александр Ефимов, Дмитрий Лопин, Кристина Сивкова, Виктория Погребняк, Павел Савин, Михаил Филатов, Вячеслав Колесниченко, Елизавета Аникиенко, Сергей Дубровский, Валентин Смирнов, Егор Николаев, Анастасия Калина, Екатерина Реньжина, Александра Гуляева, Екатерина Завьялова, Екатерина Купина, Светлана Улога, Ирина Решеткина и Вера Алымова (все - бег), Артем Макаренко, Мария Павлова и Евгений Лиханов (все - многоборье), Даниил Цыплаков (прыжки в высоту), Елена Соколова и Виктория Горлова (обе - прыжки в длину), Диана Адасько (тройной прыжок); Екатерина Старыгина и Мария Рыбникова (обе - копье).

В предварительный состав вошли легкоатлеты, как имеющие нейтральный статус, так и находящиеся в стадии подачи заявок или ожидания ответа от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Окончательный список будет утвержден 20 мая. Если к этому сроку членство ВФЛА в IAAF не будет восстановлено, в легкоатлетическом турнире Европейских игр примут участие только те спортсмены, которые получили от IAAF право выступать на международных стартах.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков 13 марта сообщил журналистам, что российские легкоатлеты выступят на Европейских играх под флагом своей страны даже в том случае, если Всероссийская федерация легкой атлетики не восстановит к этому времени членство в IAAF.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.