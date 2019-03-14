Норвежские биатлонисты выиграли одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 14 марта. /ТАСС/. Норвежцы Марте Олсбу Рёйселанн и Йоханнес Бё стали победителями одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Спортсмены показали результат 35 минут 43,2 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов.

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Второе место заняли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер (отставание 13,4 секунды; 0 кругов + 5 дополнительных патронов), третьими финишировали шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон (+20,0; 0+8). Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали шестыми (+52,7; 0+5).

Одиночная смешанная эстафета впервые состоялась на чемпионате мира. В активе российских спортсменов на турнире в Эстерсунде по-прежнему одна медаль - серебро Александра Логинова, завоеванное в спринтерской гонке.

Программа мирового первенства продолжится женской и мужской эстафетами, которые пройдут в субботу. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта женской и мужской гонками с общего старта.