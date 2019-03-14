Тренер: БК "Химки" имеет хороший состав для Евролиги, но "Реал" победил заслуженно

МЫТИЩИ /Московская область/, 14 марта. /ТАСС/. "Химки" имеют хороший состав, с большим количеством снайперов, но баскетболисты испанского "Реала" победили заслуженно в матче Евролиги. Об этом журналистам заявил в четверг после матча главный тренер мадридского клуба Пабло Лассо.

"Химки" проиграли испанскому "Реалу" со счетом 75:100 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные баскетболисты занимают 13-е место в турнирной таблице, одержав 9 побед при 17 поражениях.