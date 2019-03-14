Тренер Тораль: "Валенсия" заслужила выход в 1/4 финала Лиги Европы

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Футболисты испанской "Валенсии" по итогам матчей с "Краснодаром" заслужили выход в 1/4 финала Лиги Европы. Такое мнение журналистам высказал главный тренер испанского клуба Марселино Гарсия Тораль.

В четверг "Валенсия" сыграла вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1.

"Соперник очень сильно провел первые 15 минут матча. Затем у нас были возможности забить гол, и я не помню, чтобы у нашего соперника было явное преимущество. Я думаю, мы заслужили выход в следующий раунд", - сказал тренер.

"Краснодар" вышел вперед на 85-й минуте благодаря дальнему удару Магомеда-Шапи Сулейманова, соперник сумел отыграться на третьей компенсированной минуте.

"Бесспорно, наш соперник забил потрясающий мяч, возможно, это удача. Но нам тоже улыбнулась удача, и мы забили ответный гол", - отметил он.

По словам тренера, у "Валенсии" в приоритете чемпионат Испании, где команда занимает седьмое место. "Для нас самое важное - это чемпионат Испании. Стоит учитывать, что мы летели в Краснодар пять часов и будем возвращаться столько же", - отметил он.