"Краснодар" сыграл вничью с "Валенсией" и не смог выйти в 1/4 финала Лиги Европы

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. "Краснодар" сыграл вничью с испанской "Валенсией" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и не смог выйти в следующий раунд турнира. Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 35 074 зрителей.

В составе хозяев голом отметился Магомед-Шапи Сулейманов (85-я минута), у гостей отличился Гонсалу Гедеш (93). На 30-й минуте матча из-за травмы был заменен нападающий "Краснодара" Ари. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел в стартовом составе провел на поле весь матч.