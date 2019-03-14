Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартует в Австралии

Основная борьба за титул в новом сезоне вновь развернется между британцем Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса" и немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари". Предыдущие два титула немец проиграл из-за собственных ошибок и ошибок команды, поэтому в стартующем сезоне он будет изо всех сил стараться не наступить на те же грабли. Предсезонные тесты "Феррари" провела на "отлично", по мнению многих экспертов, команда является главным фаворитом на победу в сезоне. Однако обладатели Кубка конструкторов последних пяти лет из "Мерседеса" вряд ли будут сидеть сложа руки и постараются продлить победную серию.

Внимание российских болельщиков вновь будет приковано к Даниилу Квяту, который вернулся в "Формулу-1" после годичного перерыва. "Ред Булл" предоставил россиянину уже третий шанс проявить себя в "королевских гонках", пригласив его занять место боевого пилота в младшей команде концерна - "Торо Россо", в которой он и дебютировал в чемпионате в 2014 году. А вот Сергей Сироткин, который представлял Россию в "Формуле-1" в прошлом году, решил не продолжать сотрудничество с "Уильямсом" и в стартующем сезоне будет выполнять роль резервного пилота "Рено".

С 1996 года, когда Гран-при Австралии стал проводиться на "Альберт-Парке", именно здесь проходит стартовый этап чемпионата. Исключение было сделано в 2006 году в связи с проведением в сроки начала чемпионата в Мельбурне Игр Британского содружества, тогда австралийский этап был третьим в календаре. А в 2010-м Австралия уступила роль открытия Бахрейну. До 1996 года Гран-при Австралии проводился в Аделаиде, куда "королевские гонки" приезжали в период с 1985 по 1996 год.

Трасса в Мельбурне - одна из самых длинных в календаре чемпионата. Она представляет собой комбинацию коротких прямых и быстрых плавных поворотов. Трасса очень требовательна к моторам - около 60% дистанции гонщики проходят, нажав педаль газа в пол. Покрытие трека довольно гладкое и обладает весьма низкими сцепными свойствами, особенно это скажется на старте этапа в пятничных заездах.

Рекорд по количеству побед в Мельбурне принадлежит семикратному чемпиону мира немцу Михаэлю Шумахеру, который приезжал здесь первым четыре раза. Из действующих пилотов трижды Гран-при Австралии выигрывал Феттель, по две победы на счету финна Кими Райкконена и Хэмилтона. Первая часть свободных заездов начнется в 4:00 мск, вторая - в 8:00. В субботу состоятся третья свободная практика (6:00) и квалификация (9:00), завершится программа этапа в воскресенье гонкой (8:10).