Черышев: "Валенсия" вышла в следующий раунд Лиги Европы за счет воли к победе

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Футболисты "Валенсии" сумели одолеть "Краснодар" в 1/8 финала Лиги Европы за счет воли к победе. Об этом журналистам заявил российский полузащитник испанской команды Денис Черышев.

В четверг "Валенсия" сыграла вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала турнира. Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1. По сумме двух матчей "Валенсия" вышла в следующий раунд.

"Краснодар" доказал, что является хорошей командой. Нам было тяжело, особенно в первом тайме, во втором стало попроще, однако мы не смогли реализовать свои моменты, за что нас наказали, забив красивый гол, но, слава богу, мы смогли отыграться. Думаю, залог успеха в том, что мы не сдались, когда пропустили гол на 85-й минуте, за счет воли к победе добились успеха и прошли дальше", - сказал Черышев.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в Швейцарии.