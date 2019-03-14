Газинский: футболисты "Краснодара" плакали после матча Лиги Европы против "Валенсии"

КРАСНОДАР, 15 марта /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" не сдерживали слез после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии". Об этом журналистам рассказал полузащитник российского клуба Юрий Газинский.

В четверг "Краснодар" сыграл вничью с "Валенсией" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и не смог выйти в следующий раунд турнира.

"Не сказал бы, что матч против "Валенсии" неудачный, скорее грустный по результату. Сложно подбирать какие-то слова, но могу сказать, что мы можем смело смотреть болельщикам в глаза. После финального свистка у футболистов были слезы на глазах, так как сложно выступать в таких матчах, когда выходишь вперед на 85-й минуте и пропускаешь на 93-й", - сказал Газинский.

"Нельзя говорить, что это была потеря концентрации, наверное, в такие моменты нужно играть проще. На кону был проход в четвертьфинал, не надо выдумывать что-то на 93-й минуте", - добавил капитан команды.

"Краснодар" второй раз играл в 1/8 финала Лиги Европы. В сезоне-2016/17 команда на данной стадии по сумме двух встреч уступила испанской "Сельте" (1:2, 0:2).