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Лига Европы

Семак: игра "Зенита" против "Вильярреала" вселяла оптимизм до второго пропущенного мяча

По словам тренера, в первом тайме "Зенит" не реализовал свои голевые моменты
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 15 марта. /ТАСС/. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что не терял надежды на положительный исход противостояния с испанским "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы вплоть до второго забитого соперниками мяча. Об этом Семак рассказал на послематчевой пресс-конференции.

В четверг "Зенит" уступил в ответной встрече 1/8 финала турнира "Вильярреалу" со счетом 1:2 и завершил выступление в еврокубках. В составе победителей голы забили Жерар Морено (29-я минута) и Карлос Бакка (47), у "Зенита" отличился Бранислав Иванович (91). Первый матч команд в Петербурге завершился победой испанской команды со счетом 3:1.

"В первом тайме активно начали, но, к сожалению, не реализовали моменты. Пропущенный мяч свел наши шансы к минимуму, забитого мяча оказалось мало, и, к сожалению, мы завершили свое выступление в еврокубках, - сказал Семак. - Желание мы демонстрировали, первый тайм вселял оптимизм, что можем вернуться в игру. Но после того, как счет стал 0:2, вернуться в игру было уже сложно".

"Зенит" второй раз подряд играл в 1/8 финала Лиги Европы. В прошлом сезоне петербургский клуб уступил на этой стадии по сумме двух встреч немецкому "Лейпцигу" (1:2, 1:1). "Зенит" является обладателем Кубка УЕФА сезона-2007/08.

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