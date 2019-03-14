Тренер "Вильярреала" ожидал, что "Зенит" доставит больше трудностей его команде в ЛЕ

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 15 марта. /ТАСС/. Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха не думал, что противостояние с "Зенитом" в 1/8 финала Лиги Европы окажется настолько простым для его команды. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

В четверг "Вильярреал" обыграл "Зенит" в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1 и вышел в следующую стадию турнира. Первую встречу испанский клуб выиграл со счетом 3:1.

"Действительно, пройти "Зенит" оказалось проще, чем казалось. Серьезный задел был сделан в Санкт-Петербурге, а дома мы играли не торопясь", - сказал он.

По мнению тренера, "Вильярреал" не испытывает такого психологического давления в Лиге Европы, какое присутствует в чемпионате Испании, где клуб занимает 17-е место в таблице. "Да, мы ошибаемся, но давления нет, и поэтому мы проходим в следующий этап с поднятой головой. В Испании каждая ошибка дорого стоит, на нас оказывается давление", - подчеркнул он.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в пятницу. "Жалко, конечно, что "Севилья" вылетела, все-таки это испанский клуб. Теперь осталась только "Валенсия", с которой не хотелось бы играть в четвертьфинале", - сказал Кальеха.