Александр Кержаков: нереализованные "Зенитом" моменты решили исход матча с "Вильярреалом"

В четверг "Зенит" проиграл "Вильярреалу" (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и покинул турнир. В начале матча при счете 0:0 два выхода один на один с вратарем не реализовал нападающий "Зенита" Сердар Азмун. В матче не принимал участия нападающий петербургской команды Артем Дзюба.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Два нереализованных футболистом "Зенита" Сердаром Азмуном опасных момента в начале матча с "Вильярреалом" решили исход ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист петербургского "Зенита" и старший тренер юношеской сборной России (до 17 лет) Александр Кержаков.

"В самом начале матча у "Зенита" было два очень хороших момента для того, чтобы забить гол. Никто не знает, как сложилась бы игра, забей Азмун в начале встречи. Эти два неиспользованных момента предрешили исход матча, потом мы пропустили гол, игра была решена, - отметил Кержаков. - Но не стоит забывать, что практически все шансы "Зенит" упустил еще в первом матче (на своем поле "Зенит" уступил со счетом 1:3 - прим. ТАСС)".

"Моменты возникали и без Дзюбы, нельзя все связывать с одним игроком, он участвовал почти во всех матчах, не просто так его не было на поле вчера, была микротравма. "Вильярреал" на данный момент оказался сильнее "Зенита", это печально, потому что петербургский клуб - лидер российского чемпионата, а "Вильярреал" находится на 16-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. Печально, что мы сейчас не можем обыгрывать такую команду, надеюсь, что это временное явление", - добавил Кержаков.

В следующем матче петербургская команда 17 марта сыграет с московским "Спартаком" в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

"Не хотелось бы думать, что "Зенит" вышел на ответный матч с "Вильярреалом" с мыслями о чемпионате России, это было бы непрофессионально. Сомневаюсь, что тренеры и футболисты могли бы себе такое позволить, - считает Кержаков. - На данный момент "Зениту" не под силу забить четыре гола, когда ты проигрываешь по ходу встречи. Уже и не помню, когда "Зенит" в последний раз выигрывал в выездных матчах еврокубков и забивал больше двух мячей".