"Зенит" завершил евросезон в Вильярреале, потеряв Лунева перед игрой со "Спартаком"

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 15 марта. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" проиграли в гостях испанскому "Вильярреалу" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:2 и завершили свое выступление в еврокубках (в первом матче они также уступили - 1:3). По ходу игры команда Сергея Семака потеряла основного вратаря Андрея Лунева, чье участие в воскресном поединке 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" теперь под вопросом.
Неожиданностью перед ответной игрой стало отсутствие в составе "Зенита" даже в заявке форварда Артема Дзюбы. Несмотря на слова Семака о том, что каждый матч для него важен, многим казалось, что тренерский штаб все же решил поберечь Дзюбу перед игрой в Москве. Однако тренер сказал, что нападающий пропустил встречу по медицинским показателям, которые выявились еще после последней игры с "Уфой". В связи с отсутствием Дзюбы в атаку выдвинулся Себастьян Дриусси, который вместе с располагавшимся на правом краю Олегом Шатовым должен был помогать Сердару Азмуну.
По сравнению с игрой с "Вильярреалом" недельной давности Семак поменял схему обороны, выпустив трех центральных защитников. При этом на левом краю оказался Ярослав Ракицкий, который в предыдущих играх действовал в центре обороны с Браниславом Ивановичем. В Испании украинец старался часто подключаться к атакам и во втором тайме даже имел неплохой момент у чужих ворот.
"Нужно было более активно играть в атаке, но противник играл в три нападающих, и нам пришлось часто играть один в один с их нападающими. Проблемы с этой схемой еще есть, не все игроки с ней знакомы", - объяснил Семак.
У испанцев по сравнению с первым матчем на правом краю обороны появился Марио Гаспар, который периодически выходит на поле с капитанской повязкой, так произошло и сейчас. Хозяева усилили и атаку: если в первой игре номинальным нападающим впереди был автор одного из мячей Жерар Морено, то сейчас к нему добавился Карлос Бакка.
На гол Ивановича стадион не обратил внимания
"Зенит" выглядел хорошо в атаке первые 15 минут и был близок к тому, чтобы открыть счет. Две хорошие возможности забить имел Азмун, который выходил один на один с голкипером. Отличиться он не смог, а гости после этого почему-то перестали активно играть впереди. Хозяева же дождались своей возможности спустя полчаса после начала игры - быстрая контратака привела к точному удару Морено.
Сразу же после перерыва сработала связка Морено с Баккой: колумбиец технично подрезал головой мяч после подачи партнера. Другой проблемой для санкт-петербургского клуба стала травма вратаря Андрея Лунева. Голкипер получил повреждение еще в первом тайме, неудачно ударив по мячу. Сыграв почти 15 минут во втором тайме, он попросил замену.
"Только завтра мы сможем сказать, сыграют ли они (Лунев, Дзюба и Лукас Барриос - прим. ТАСС) со "Спартаком", - сказал Семак.
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Нельзя не отметить, что Дзюба и Лунев также были вызваны в сборную России перед стартовыми матчами команды в отборе на чемпионат Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана.
После выхода вместо Лунева Михаила Кержакова "Зенит", казалось, окончательно распрощался с попытками забить хотя бы гол престижа, отдав мяч "Вильярреалу". Хозяева же могли сделать счет 3:0 - Хауме Коста не использовал выход один на один, пробив в перекладину. Гостям все же удалось отквитать один мяч усилиями Ивановича, на гол которого зрители, как показалось, уже не обратили внимание.
Азмуну нужно работать над реализацией
По итогам игры Семак отметил, что действия команды в первом тайме вселяли оптимизм. "В первом тайме активно начали, но, к сожалению, не реализовали моменты. Пропущенный мяч свел наши шансы к минимуму, забитого мяча оказалось мало, и, к сожалению, мы завершили свое выступление в еврокубках. Но после того как счет стал 0:2, вернуться в игру было уже сложно ", - отметил он.
Подверг он критике и Азмуна. "Ему надо прибавлять, моментов у него больше, чем забитых мячей. Ему есть над чем работать. Нужно правильно принимать решения, но пока у него не получается", - подчеркнул главный тренер "Зенита".
Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха отметил, что серьезный задел его команда сделала в матче в Санкт-Петербурге. "Действительно, пройти "Зенит" было проще, чем казалось до тех игр. Дома мы играли не торопясь", - подчеркнул он.
Жеребьевка 1/4 финала, 1/2 финала и финала Лиги Европы пройдет уже в пятницу, и тренер испанского клуба сказал, что не хотел бы иметь в соперники команду из своей страны - "Валенсию". Что касается "Зенита", то команда вылетает из Лиги Европы на стадии 1/8 финала уже второй год подряд. В прошлом году санкт-петербургский клуб уступил на этой стадии немецкому "Лейпцигу" (1:2, 1:1).