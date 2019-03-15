"Зенит" завершил евросезон в Вильярреале, потеряв Лунева перед игрой со "Спартаком"

ВИЛЬЯРРЕАЛЬ /Испания/, 15 марта. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" проиграли в гостях испанскому "Вильярреалу" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:2 и завершили свое выступление в еврокубках (в первом матче они также уступили - 1:3). По ходу игры команда Сергея Семака потеряла основного вратаря Андрея Лунева, чье участие в воскресном поединке 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" теперь под вопросом. Неожиданностью перед ответной игрой стало отсутствие в составе "Зенита" даже в заявке форварда Артема Дзюбы. Несмотря на слова Семака о том, что каждый матч для него важен, многим казалось, что тренерский штаб все же решил поберечь Дзюбу перед игрой в Москве. Однако тренер сказал, что нападающий пропустил встречу по медицинским показателям, которые выявились еще после последней игры с "Уфой". В связи с отсутствием Дзюбы в атаку выдвинулся Себастьян Дриусси, который вместе с располагавшимся на правом краю Олегом Шатовым должен был помогать Сердару Азмуну. По сравнению с игрой с "Вильярреалом" недельной давности Семак поменял схему обороны, выпустив трех центральных защитников. При этом на левом краю оказался Ярослав Ракицкий, который в предыдущих играх действовал в центре обороны с Браниславом Ивановичем. В Испании украинец старался часто подключаться к атакам и во втором тайме даже имел неплохой момент у чужих ворот.

"Нужно было более активно играть в атаке, но противник играл в три нападающих, и нам пришлось часто играть один в один с их нападающими. Проблемы с этой схемой еще есть, не все игроки с ней знакомы", - объяснил Семак. У испанцев по сравнению с первым матчем на правом краю обороны появился Марио Гаспар, который периодически выходит на поле с капитанской повязкой, так произошло и сейчас. Хозяева усилили и атаку: если в первой игре номинальным нападающим впереди был автор одного из мячей Жерар Морено, то сейчас к нему добавился Карлос Бакка. На гол Ивановича стадион не обратил внимания "Зенит" выглядел хорошо в атаке первые 15 минут и был близок к тому, чтобы открыть счет. Две хорошие возможности забить имел Азмун, который выходил один на один с голкипером. Отличиться он не смог, а гости после этого почему-то перестали активно играть впереди. Хозяева же дождались своей возможности спустя полчаса после начала игры - быстрая контратака привела к точному удару Морено. Сразу же после перерыва сработала связка Морено с Баккой: колумбиец технично подрезал головой мяч после подачи партнера. Другой проблемой для санкт-петербургского клуба стала травма вратаря Андрея Лунева. Голкипер получил повреждение еще в первом тайме, неудачно ударив по мячу. Сыграв почти 15 минут во втором тайме, он попросил замену. "Только завтра мы сможем сказать, сыграют ли они (Лунев, Дзюба и Лукас Барриос - прим. ТАСС) со "Спартаком", - сказал Семак.