Семь тысяч блинов съели в деревне Универсиады на Масленицу

Деревня Универсиады завершила свою работу 14 марта. Проведение Всемирных студенческих игр по срокам практически совпало с Масленицей, которую в нынешнем году отмечали с 4 по 10 марта. Игры прошли со 2 по 12 марта.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Около семи тысяч блинов съели во время празднования Масленицы жители деревни Универсиады в Красноярске. Об этом ТАСС по телефону сообщил мэр деревни Максим Орешников.

"Ежедневно для гостей деревни Универсиады изготавливались 10 тысяч порций питания, а во время масленичных празднований в нашем ресторане испекли более семи тысяч блинов. Ежедневно на их готовку уходило около 250 литров закваски. Масленичная неделя прошла на ура - блины были с медом, вареньем и даже икрой", - рассказал Орешников.

Одним из самых популярных мест посещения в деревне стали салон красоты и барбершоп. "Услуги парикмахеров были очень популярны - чтобы гарантированно попасть к мастеру, необходимо было заранее записаться. Активно пользовались жители деревни и услугами офиса "Почты России" - за время Игр было отправлено 1550 писем, 928 - за рубеж", - сообщил мэр деревни.

Без ОРВИ не обошлось

Медицинский центр Универсиады работал в круглосуточном режиме. "Конечно, случаи обращения были, - рассказал Орешников. - В большинстве они были связаны со спортом, кто-то обращался из-за переутомления, были и случаи ОРВИ".

Мэр Универсиады отметил, что ему очень интересно было бы услышать в будущем о парах, сложившихся во время Студенческих игр. "Думаю, что такие появятся, - сказал собеседник ТАСС. - Кстати, несколько случаев предложения руки и сердца у нас были: последний был во время женского хоккейного финала между сборными России и Канады, когда спортивный менеджер в перерыве вышел на лед и сделал своей девушке предложение на глазах у всего стадиона, подарил ей кольцо - было красиво. Наши девочки, напомню, в том матче победили".

Деревня Универсиады приняла спортсменов рекордного количества стран - 58, в ней одновременно проживало 2643 атлета. Помогали работе служб 256 волонтеров и 180 атташе.