Никитин: хоккеистам ЦСКА не хватило настроя на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ с "Динамо"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА не были достаточно настроены на второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

В пятницу ЦСКА со счетом 0:1 в овертайме на своем льду уступил московскому "Динамо". Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч состоится 17 марта на арене в Петровском парке.

"Не были очень сильно заряжены, поэтому не смогли реализовать моменты. Нас сегодня хорошо потренировали, каждая игра - это урок, тем более в плей-офф. Надо улучшить самоотдачу, исполнительское мастерство и командную игру", - отметил Никитин.

По сравнению с первой игрой серии тренерский штаб ЦСКА произвел четыре изменения в составе. Вместо Грега Скотта, Сергея Калинина, Александра Попова и Артема Блажиевского появились Павел Карнаухов, Янник Хансен, Максим Мамин и Михаил Пашнин. "Ребята десять дней без игр сидели, нужно было выводить, чтобы не закисли. Шумиха вокруг, все люди читают прессу, сегодня мы получили реальность", - заключил Никитин.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов назвал игру равной. "У противника было побольше моментов и бросков, но "Йокерит" нас подготовил к таким броскам, мы были готовы к этому. В конце повезло немножко, забили. Резерв "Динамо" в игре Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого, к сожалению, он пока скрыт", - отметил Крикунов.

Место Александра Еременко в воротах "Динамо" во втором матче занял Иван Бочаров. "Любая игра на ноль для вратаря достижение. Он молодец, хорошо отработал. Может, где-то повезло", - сказал главный тренер "Динамо".